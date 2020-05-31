Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Причина смерти спортсмена не уточняется.

В активе Морроу три золотые медали Олимпиады 1956 года в Мельбурне в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. В том же году издание Sports Illustrated признало Морроу спортсменом года.

За профессиональную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов. После ухода из спорта спринтер занялся фермерством, а также работал столяром. В 1989 году спортсмен был введен в Национальный зал славы легкой атлетики США.

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