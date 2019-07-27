Умер Роман Вирастюк

Ушел из жизни серебряный призер чемпионата Европы-1994 в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004), многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас - это невосполнимая потеря и большая боль", - написал у себя в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

В 2005 году Вирастюк перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов. А в конце 2015 года в прессе появилась информация, что Роман нуждается в еще двух кардиохирургических операциях, началась кампания по сбору средств.

Операция прошла 31 марта 2016 года и продолжалась 13 часов, Вирастюку поставили сердечный клапан и протез корня аорты.

Роман Вирастюк после операции 2016 года Facebook

На днях Роману сделали еще одну сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов.

Последнее время работал директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины. Он принимал участие в парламентских выборах 2019, но не сумел победить в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

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У покойного осталась жена и двое сыновей — Роман (занялся баскетболом) и Иван. Младший брат Романа, Василий Вирастюк, прославился в силовом спорте, становился сильнейшим человеком мира.

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