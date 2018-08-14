Умер легендарный американский рестлер Джим Нейдхарт

Легендарный американский рестлер и актер Джим Нейдхарт скончался в США на 64-м году жизни. Причиной смерти спортсмена по прозвищу "Наковальня" стало сильный ушиб головы в результате падения в собственном доме во Флориде.

Эту информацию подтвердили в Международной федерации рестлинга (WWE). Джим Нейдхарт родился в 1955 году во флоридской Тампе, одном из мировых центров музыкального жанра death metal, и с детства отличался завидной мощью. Занимался борьбой и американским футболом.

Пик славы как рестлера пришелся на 80-90-е. Помимо участия в десятках профильных видео, Джим снялся с Халком Хоганом в "Громе в раю" в 1993-м и последовавшем одноименном сериале и в эпизоде "Пляжная вечеринка зомби".

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