МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Умер легендарный американский рестлер Джим Нейдхарт

3.3тЧитать новость на украинском

Легендарный американский рестлер и актер Джим Нейдхарт скончался в США на 64-м году жизни. Причиной смерти спортсмена по прозвищу "Наковальня" стало сильный ушиб головы в результате падения в собственном доме во Флориде.

Эту информацию подтвердили в Международной федерации рестлинга (WWE). Джим Нейдхарт родился в 1955 году во флоридской Тампе, одном из мировых центров музыкального жанра death metal, и с детства отличался завидной мощью. Занимался борьбой и американским футболом.

Новости
Известного рестлера забрала "скорая" после прыжка на соперника с 12 метров: момент попал в трансляцию

Пик славы как рестлера пришелся на 80-90-е. Помимо участия в десятках профильных видео, Джим снялся с Халком Хоганом в "Громе в раю" в 1993-м и последовавшем одноименном сериале и в эпизоде "Пляжная вечеринка зомби".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таджикистане из-за жесткой посадки вертолета погибли трое российских альпинистов.

Читайте все новости по теме "рестлинг" на OBOZREVATEL.

Тема
рестлинг
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги