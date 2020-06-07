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7 июня • обновлено в 18:58
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Умер Курт Томас - трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике

3.7т
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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас скончался на 65-м году жизни от последствий инсульта, сообщает АР.

Курт Томас

Курт Томас

"Я потеряла свою вселенную, своего лучшего друга и свою вторую половинку на протяжении 24 лет. Курт прожил свою жизнь без остатка, и я всегда буду гордиться тем, что была его женой", – заявила супруга покойного Бекки Томас.

В честь американца названы два гимнастических упражнения — "круги Томаса" (акробатическое упражнение на коне) и "сальто Томаса" (полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых титулованных борцов корэш [традиционный вид борьбы у тюркских народов] последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба минспорта Татарстана.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
спортивная гимнастика
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