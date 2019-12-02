Главная Новости
2 декабря • обновлено в 16:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Украинцы выиграли престижный турнир по фигурному катанию

895
Читать материал на украинском

Украинские фигуристы заняли первое и второе места на турнире Bosphorus Cup 2019 в Стамбуле. Мария Голубцова и Кирилл Белобров выиграли "золото" в танцах на льду среди юниоров.

Наш молодой дуэт показал лучший результат в произвольном и коротком танце – 98,56 и 64,19 баллов соответственно. Общий результат пары составил 162,75 балла. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Новости
Украинские дзюдоистки выиграли три золотые медали на Кубке Европы

Максим Никитин и Александра Назарова

Максим Никитин и Александра Назарова

НОК Украины

Во взрослых соревнованиях дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина занял второе место в ритмичном и в произвольном танце – 76,64 и 112,59 баллов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские гимнасты произвели фурор в Германии, выиграв три золотые медали на этапе Кубка мира в Котбусе.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
фигурное катание
Место
Турция Стамбул
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Кстати, xpюкраинцы, чего не пишите полностью новость? В танцах на льду - золото у РФ. Мужское молодежное золото и серебро также у РФ. Мужское юниорское золото - опять у РФ. Женское юниорское золото - снова у РФ. В мужском взрослом - также золото у РФ. Xoxланы, вы опять соснули :D
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Настолько престижный, что на нем побеждают узбеки, турки, азербайджанцы и прочие страны с великой школой фигурного катания :D
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги