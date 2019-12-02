Украинцы выиграли престижный турнир по фигурному катанию

Украинские фигуристы заняли первое и второе места на турнире Bosphorus Cup 2019 в Стамбуле. Мария Голубцова и Кирилл Белобров выиграли "золото" в танцах на льду среди юниоров.

Наш молодой дуэт показал лучший результат в произвольном и коротком танце – 98,56 и 64,19 баллов соответственно. Общий результат пары составил 162,75 балла. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Новости Украинские дзюдоистки выиграли три золотые медали на Кубке Европы

Максим Никитин и Александра Назарова НОК Украины

Во взрослых соревнованиях дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина занял второе место в ритмичном и в произвольном танце – 76,64 и 112,59 баллов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские гимнасты произвели фурор в Германии, выиграв три золотые медали на этапе Кубка мира в Котбусе.

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