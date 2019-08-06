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Украина взяла первое "золото" на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

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Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве с 5 по 11 августа.

Наши соотечественники завоевали первое "золото" для сборной Украины, идеально выступив в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

25-летняя запорожанка и 23-летний мариуполец заняли первое место, опередив на 3,6 балла немецкий дуэт Лу Мессенберг / Тина Пунзель. Третью строчку заняли спортсмены из Швейцарии Мишель Хеймберг / Йонатан Суков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 года назад Кесарь и Олиферчик стали серебряными призерами в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который также проходил в Киеве.

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Тема
водные виды спорта
Персоны
Станислав Олиферчик Виктория Кесарь
Место
Украина Киев
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