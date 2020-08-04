Украинскую чемпионку Европы отстранили от Олимпиады в Токио: названа причина

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:25, 4.08.2020

Двукратную чемпионку Европы в беге на 800 метров украинскую легкоатлетку Наталью Прищепу (Кроль) дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг.

Как сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), спортсменка не сможет принимать участия в соревнованиях с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года.

Это означает, что она пропустит Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, все результаты Прищепы, начиная с 16 января 2020-го, были аннулированы. Ее наказание включает конфискацию всех титулов, наград, медалей, баллов, призовых и денежных вознаграждений.

Спортсменка согласилась с решением подразделения WADA под названием Athletics Integrity Unit (AIU) и отказалась от заслушивания дела на дисциплинарном трибунале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую легкоатлетку Екатерину Табашник, выступающую в прыжках в высоту, дисквалифицировали за употребление допинга.

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