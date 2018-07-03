Украинскому чемпиону отменили дисквалификацию за критику Путина

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международной федерации шашек (IDF) о 3-летней дисквалификации украинского экс-чемпиона мира Юрия Аникеева.

В декабре 2017 года украинец получил трехлетнюю дисквалификацию решением Федерации, штаб-квартира которой находится в России (город Санкт-Петербург).

Юрий Аникеев Facebook

"Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине. А самый большой абсурд - его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке", - заявил тогда президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко.

CAS постановил, что все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а трехлетняя дисквалификация с 16 декабря 2016 по 15 декабря 2019-му полностью аннулирована. Также IDF обязана выплатить Аникееву 5 000 швейцарских франков (около 132 000 гривен) в качестве компенсации и возместить судебные расходы, сообщает xsport.

Напомним, что ранее CAS наказал россиянку, попавшуюся на допинге на Олимпиаде-2018.