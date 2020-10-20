Украинского боксера задержали за контрабанду "боевого наркотика ИГИЛ" – СМИ

По подозрению в попытке крупной контрабанды психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства", задержали одесского спортсмена Александра Седлецкого, сообщает "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Седлецкий СБУ

Седлецкий занимается борьбой и тайским боксом, многократный призер различных первенств. Всего через территорию Украины планировали переправить 750 килограммов каптагона, приобретенного в Сирии.

Александр Седлецкий задержан СБУ СБУ

В начале сентября товар прибыл в морской порт "Южный". Он был спрятан в контейнере с печеньем и рахат-лукумом. Правоохранители контролировали все действия злоумышленников.

каптагон СБУ

Впоследствии наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в котором спрятали пакетики с психотропным веществом. Затем два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в одесский порт.

Контейнеры с каптагоном СБУ

После декларирования груза в таможенных органов сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылететь из Одессы, другого дома. Контейнеры с каптагоном изъяты.

Психотропные вещества СБУ

Таблетки каптагона СБУ

Задержаны два гражданина Украины — одессит и львовянин. Им сообщили о подозрении по части 3 ст. 305 УК Украины — "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств".

Как сообща OBOZREVATEL, в Одессе таможенники уничтожили две тысячи контрабандных футбольных мячей с незаконно нанесенным логотипом чемпионата Европы по футболу-2020. Товар прибыл в порт из Пакистана