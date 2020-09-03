Украинского бойца UFC дисквалифицировали на 14 месяцев

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Доскальчук сдал положительный допинг-тест и получил продолжительную дисквалификацию.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 30-летний спортсмен попался на употреблении запрещенных препаратов после пробы, которая у него была взята во внесоревновательный период 6 июня. В его моче был обнаружен местеролон.

В ходе расследования Доскальчук заявил, что врач выписал ему препарат, в котором содержалось вещество. Американское антидопинговое агентство (USADA) сочло это смягчающим обстоятельством и отстранило украинца от спорта на 14 месяцев.

Отметим, что в Доскальчук подписал контракт с UFC в марте нынешнего года, однако не успел провести в промоушене ни одного боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная украинка в UFC Марина Мороз снялась в белье, показав на видео накаченную грудь.

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