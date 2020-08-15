Украинский чемпион получил паспорт РФ, с радостью заявив, что "ощущает себя русским"

Максим Иншаков Другие виды спорта 17:45, 15.08.2020 Обновлено: 17:58, 15.08.2020

Украинский блокирующий питерского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий получил паспорт Российской Федерации.

Пашицкий родился в Киеве, но никогда за сборную Украины не играл. С трехлетнего возраста он проживал в Латвии, а свою спортивную карьеру начал в Эстонии. На его счету титулы чемпиона Эстонии, Балтики и России.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским. Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию. Готов ли я выступать за сборную России? Это было бы настоящей сказкой. Если вдруг получу вызов — приеду в расположение национальной команды по первому зову", – рассказал Пашицкий в интервью пресс-службе ВК "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко проходит процедуру оформления российского гражданства.

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