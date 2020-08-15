МоваЯзык

Топ-темы:

Украинский чемпион получил паспорт РФ, с радостью заявив, что "ощущает себя русским"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,1 т.
Дмитрий Пашицкий получил паспорт России

Дмитрий Пашицкий получил паспорт России. ВК "Зенит"

Украинский блокирующий питерского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий получил паспорт Российской Федерации.

Пашицкий родился в Киеве, но никогда за сборную Украины не играл. С трехлетнего возраста он проживал в Латвии, а свою спортивную карьеру начал в Эстонии. На его счету титулы чемпиона Эстонии, Балтики и России.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским. Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию. Готов ли я выступать за сборную России? Это было бы настоящей сказкой. Если вдруг получу вызов — приеду в расположение национальной команды по первому зову", – рассказал Пашицкий в интервью пресс-службе ВК "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко проходит процедуру оформления российского гражданства.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Другие виды спорта