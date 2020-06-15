Блокирующий питерского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий объявил о том, что решил вопрос с получением российского паспорта.

"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие – сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать. Но если вызов поступит – разумеется, я готов", – цитирует слова Пашицкого издание ТАСС.

Отметим, что совсем недавно волейболист перешел из кемеровского "Кузбасса" в "Зенит". До этого он играл в Эстонии, Польше и Франции. На его счету титулы чемпиона Эстонии, Балтики и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко проходит процедуру оформления российского гражданства.