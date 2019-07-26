Украинский велогонщик выиграл этап мирового тура

Единственный представитель Украины в мировом туре велогонщик Марк Падун выиграл второй этап многодневки "Адриатика Ионика".

Этап финишировал на легендарном подъеме Тре чиме ди Лаваредо в Италии, пишет Tribuna.com. Наш соотечественник преодолел дистанцию за 5 часов 54 минуты и 16 секунд, опередив представителей Колумбии, Бельгии и Венесуэлы.

Марк Падун

Марк Падун

Украинец благодаря этому успеху набрал 20 очков в общий зачет сезона.

Для Падуна эта победа стала второй в профессиональной карьере на взрослом уровне. В прошлом году он выиграл этап престижной многодневки на туре Альп. Первую половину нынешнего сезона Падун пропустил из-за травмы.

Марк Падун

Марк Падун

Марк Падун

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира, уступив в финале соревнований в Будапеште титулованной команде Франции.

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