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12 сентября • обновлено в 20:02
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Украинский тренер занимался развратом с 16-летней ученицей

4.1т Читать материал на украинском

В Днепре 48-летний тренер по каратэ принуждал к половым отношениям 16-летнюю ученицу.

Украинский тренер занимался развратом с 16-летней ученицей

Как сообщает "Информатор", мама совращенной девочки обратилась в отделение полиции 9 сентября. Она написала заявление, в котором указала, что ее дочь спала с 48-летним мужчиной.

"По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 155 "Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости", – подтвердила информацию пресс-секретарь Национальной полиции Анна Старчевская..

Данная статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

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Тема
каратэ
Место
Украина Днепр
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Карпов Стас
Карпов Стас
Путин руку приложил.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это в 16 лет то не достигла половой зрелости??????
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