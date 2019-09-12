В Днепре 48-летний тренер по каратэ принуждал к половым отношениям 16-летнюю ученицу.

Как сообщает "Информатор", мама совращенной девочки обратилась в отделение полиции 9 сентября. Она написала заявление, в котором указала, что ее дочь спала с 48-летним мужчиной.

"По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 155 "Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости", – подтвердила информацию пресс-секретарь Национальной полиции Анна Старчевская..

Данная статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

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