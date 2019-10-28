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28 октября • обновлено в 11:20
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Украинский супертяж выиграл Гран-при по борьбе в России

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Украинский борец вольного стиля Данила Картавый стал победителем соревнований Гран-при в городе Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ) в России, собравший команды из 15 стран.

В финале супертяжелого веса украинский борец выиграл у Магомедамина Дибирова из России.

Данила Картавый (в синем) выиграл "золото" на турнире в России

Данила Картавый (в синем) выиграл "золото" на турнире в России

WRESTRUS.RU

В целом россияне выиграли на турнире 38 медалей из 40. Среди представителей других стран отличились лишь украинец Данила Картавый, триумфовавший в супертяжелом весе, а также немец Геннадий Чудинович, взявший золото в полутяжелой категории.

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Россия
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как он туда попал? Министерство спорта же запретило на соревнования к агрессору ездить.
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