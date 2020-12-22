Украинский сноубордист первым в мире исполнил уникальный прыжок

Сноубордист из Днепра Сергей Барковский в рамках соревнований для профессиональных сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest 2020" впервые в истории выполнил трюк Backflip-Wallride-Backflip, сообщает пресс-служба КГГА.

Соревнования проходили 19-20 декабря под монументом "Арка дружбы народов".

В соревновании, которое проходило в киевскому сноупарке под монументом "Арка дружбы народов", приняли участие 78 спортсменов из 18 стран: США, Канады, Нидерландов, Франции, Австрии, Швейцарии, Шотландии, Англии, Уэльса, Испании, Грузии, Морокко, Польши, Чехии, Словакии, Латвии, Беларуси, России.

В этом году доступ зрителей к локации был ограниченным, однако наблюдать за райдерами можно было онлайн.

Призовой фонд составил 10 000 евро. Лидерами по количеству наград стали голландские, чешские и американские спортсмены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 28-летняя Аннамари Данча из Ужгорода впервые в истории украинского спорта завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу.