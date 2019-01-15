Украинский след на гонках в Монако: раскрыта тайна папки "Справа №31"

Во время трансляции этапа Formula Renault Eurocup в Монако инженер команды Renault F1 Дейдрик Кайндс появился в кадре с картонной папкой с надписью "Справа №31".

Болельщики подметили ситуацию во время трансляции и запостили кадры в Facebook.

"Ничего особенного, просто старт гонки Formula Renault Eurocup 2018 в Монако, Справа №31. Похоже, менеджер команды прямиком из Печерского суда рванул на гонку", - написал Олег Мульский на своей странице.

Для того, чтобы другие не заподозрили фотомонтаж, пользователь добавил видеоподтверждение.

Видео вызвало большой резонанс и дошло до самого Кайндса. Голландский специалист раскрыл тайну происхождения папки.

"Здравствуйте. Меня зовут Дейдрик, я голландский инженер, живущий в Киеве. Как-то раз я попросил мою дорогую жену Юлию купить мне что-то, чтобы сложить свои бумаги, что она и сделала. Вот как я начал пользоваться папками "Справа №31", - написал Кайндс на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пятого этапа ралли в Дакаре произошел ужасный инцидент. Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" потерял контроль и наехал на одного из зрителей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!