Предатель Украины и поклонник Путина обвинен в договорном матче

Предатель Украины российский шахматист Сергей Карякин подозревается в договорном матче.

Об этом пишет Чемпионат.com.

По мнению действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, Карякин разыграл ничейную партию с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым на Супертурнире в норвежском Ставангере, заведомо договорившись об этом с оппонентом.

К слову, азербайджанский шахматист хороший друг Карякина.

Перед заключительным туром Карякин с тремя баллами в активе идет на седьмом месте из десяти участников.

Напомним, в 2009 году уроженец Симферополя принял российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин засветился в ролике пропагандистского русского ТВ-канала накануне ЧМ-2018.