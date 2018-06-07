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Предатель Украины и поклонник Путина обвинен в договорном матче

1.8тЧитать новость на украинском

Предатель Украины российский шахматист Сергей Карякин подозревается в договорном матче.

Об этом пишет Чемпионат.com.

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По мнению действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, Карякин разыграл ничейную партию с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым на Супертурнире в норвежском Ставангере, заведомо договорившись об этом с оппонентом.

К слову, азербайджанский шахматист хороший друг Карякина.

Перед заключительным туром Карякин с тремя баллами в активе идет на седьмом месте из десяти участников.

Напомним, в 2009 году уроженец Симферополя принял российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин засветился в ролике пропагандистского русского ТВ-канала накануне ЧМ-2018.

Персона
Сергей Карякин
Место
Норвегия
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