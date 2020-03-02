Украинский шахматист оскандалился, сыграв за Россию

Одесский шахматист, гроссмейстер Сергей Богданович в интернет-матче между Украиной и Россией сыграл за российскую команду.

Тренер по шахматам Анатолий Бородавкин у себя в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал об обстоятельствах этой ситуации и прикрепил скриншот с объяснениями самого Богдановича. Гроссмейстер заявил, что выступил за РФ, поскольку получил за это денежное вознаграждение и хотел "отдать дань уважения" тем, кто его радушно принял в России.

Сергей Богданович Википедия

Кроме того, Богданович считает, что Украине и РФ уже давно пора "опомниться и остановить эту междоусобицу".

"Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочтет, прислать в комментарии "обнимашку" в знак нашей вечной дружбы и братства", – написал одесский гроссмейстер у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч бывшего футболиста сборной Украины Андрея Воронина на "Кубке легенд" в Москве закончился скандалом.

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