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2 марта • обновлено в 18:44
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Украинский шахматист оскандалился, сыграв за Россию

4.2т
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Одесский шахматист, гроссмейстер Сергей Богданович в интернет-матче между Украиной и Россией сыграл за российскую команду.

Тренер по шахматам Анатолий Бородавкин у себя в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал об обстоятельствах этой ситуации и прикрепил скриншот с объяснениями самого Богдановича. Гроссмейстер заявил, что выступил за РФ, поскольку получил за это денежное вознаграждение и хотел "отдать дань уважения" тем, кто его радушно принял в России.

Сергей Богданович

Сергей Богданович

Википедия

Кроме того, Богданович считает, что Украине и РФ уже давно пора "опомниться и остановить эту междоусобицу".

"Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочтет, прислать в комментарии "обнимашку" в знак нашей вечной дружбы и братства", – написал одесский гроссмейстер у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч бывшего футболиста сборной Украины Андрея Воронина на "Кубке легенд" в Москве закончился скандалом.

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Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Русское Быдлo - тут про таких идиотов, как вы пишут. Это насколько отyпело население паРРаши - шо среди миллионов рюзге идиотов не нашлось ни одного, играющего в шахматы? Пришлось этим паРРашным скотам покупать нашего.
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4
3
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Махал Махалыч, рагулек, давай на коленки вставай и начинай гoвнoм кидаться. На другое ты чубатое все равно не способно.
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1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Махал Махалыч, октябрь 2019 года- 370 тысяч ветеранов АТО !мало, надо что бы КАЖДЫЙ , кто может держать оружие и тыкать пальцев в клавиатуру ! Например Обозникам - всем ! Ветерана !Пусть бесплатно кастрируются и ездят в маршрутках- ведь например - Джонсон Саймон Ф , МахалМахйлович - - явно тронулся умом в боях с рашеншваене... СУГС!
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2
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Спасибо, пошел в Фейсбук.
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0
0
Пупырышкин Кузьма
Пупырышкин Кузьма
Ну конечно же люстрировать! Зачем какулям-рагулям шахматисты? Ии вращатели свиных хвостов нужны. Ганьба шахматистам!!! ;)
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6
5
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Махал Махалыч, а зачем ты yeбoк себе плюсики ставишь?) палишься очень смешно. До чего же вы чубатые тyпыe. Позор быть окpаинцем.
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1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пупырышкин Кузьма, новое дерьмо с паРРАши. Быдлo - тут про таких идиотов, как ты и пишут. Это насколько отyпело население паРРаши - шо среди миллионов рюзге идиотов не нашлось ни одного, играющего в шахматы? Пришлось этим паРРашным скотам покупать нашего.
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4
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