Украинский пловец завоевал "золото" на престижном турнире в Венгрии

Известный украинский пловец Михаил Романчук занял первое место на престижном клубном турнире International Swimming League (ISL), третий тур которого состоялся в Будапеште.

Наш соотечественник, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, преодолел дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:40:08, опередив в борьбе за "золото" россиянина Александра Красных и японца Кацухиро Мацумото.

Романчук завоевал "золото" на дистанции в 400 м вольным стилем isl.global

Отметим, что во втором туре ISL Романчук завоевал "серебро" на той же дистанции, уступив первое место американцу Зейну Гроте.

Украинский пловец является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и Европы на короткой воде и дважды серебряным призером на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Романчук стал победителем одного из этапов Кубка мира, установив мировой рекорд.