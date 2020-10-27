Украинский пловец завоевал "золото" на престижном турнире в Венгрии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,2 т.
Михаил Романчук

Известный украинский пловец Михаил Романчук занял первое место на престижном клубном турнире International Swimming League (ISL), третий тур которого состоялся в Будапеште.

Наш соотечественник, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, преодолел дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:40:08, опередив в борьбе за "золото" россиянина Александра Красных и японца Кацухиро Мацумото.

Романчук завоевал "золото" на дистанции в 400 м вольным стилем

Отметим, что во втором туре ISL Романчук завоевал "серебро" на той же дистанции, уступив первое место американцу Зейну Гроте.

Украинский пловец является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и Европы на короткой воде и дважды серебряным призером на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Романчук стал победителем одного из этапов Кубка мира, установив мировой рекорд.

плаваниеМихаил Романчук