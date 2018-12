Украинский пловец с мировым рекордом выиграл чемпионат планеты

Украинец Михаил Романчук с рекордом выиграл чемпионата мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 м). Наш соотечественник стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Congratulations, Mykhailo Romanchuk 🇺🇦, new 1500m Freestyle #ChampionshipsRecord ! What a dramatic end of the race head to head with @greg_palt of Italy! 🙌🏻 pic.twitter.com/rjtq3eeJnl

21-летний уроженец Ривного на финише на 0.73 секунды опередил спортсмена из Италии, показав лучшее время в истории чемпионатов мира на короткой воде. Предыдущее достижение Романчук улучшил на почти на 7 секунд.

Михаилу не хватило 1.08 секунды, побить общий мировой рекорд в этой дисциплине. Эта награда стала первым "золотом" за шесть лет для украинской сборной в рамках ЧМ на короткой воде.

Мировое первенство с 11 по 16 декабря проходило в Ханчжоу (Китай).

60 lengths of swimming! The Men’s 1500m Freestyle... and unbelievably it came down to a sprint-finish! Full live coverage from Hangzhou is available, from 19.00 local time, on 📺 https://t.co/bEozhdW5qV #FINAHangzhou2018 pic.twitter.com/o24GdtXSkQ