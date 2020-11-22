Украинский пловец с рекордом Европы выиграл престижный турнир

Украинец Михаил Романчук взял "золото" на турнире по плаванию International Swimming League (ISL), этап которого прошел в Будапеште.

24-летний уроженец Ривне, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, преодолел дистанцию 800 метров вольным стилем за 7:25,73, установив рекорд Европы на короткой воде. Этот показатель стал рекордным для Украины, а также личным рекордом Михаила.

Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее французу Яннику Аньелю (7:29,17) и продержавшееся восемь лет.

Вторым приплыл Хенрик Кристиансен из Норвегии (7: 25,78). Третье место с временем 7:31,89. занял представитель Австри Феликс Обек.

Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хакетту – 7:23,42.

Итоговый протокол ISL

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Романчук выиграл "золото" третьего этапа , преодолев дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:40:08. Наш соотечественник опередил россиянина Александра Красных и японца Кацухиро Мацумото.