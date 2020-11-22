Украинский пловец с рекордом Европы выиграл престижный турнир
Михаил Романчук является двукратным
чемпионом Европы (2018) и двукратным вице-чемпионом мира (2017,2019
Романчук является автором многочисленных рекордов Украины по плаванию
Женат на знаменитой легкоатлетке Марине Бех
Украинец Михаил Романчук взял "золото" на турнире по плаванию International Swimming League (ISL), этап которого прошел в Будапеште.
24-летний уроженец Ривне, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, преодолел дистанцию 800 метров вольным стилем за 7:25,73, установив рекорд Европы на короткой воде. Этот показатель стал рекордным для Украины, а также личным рекордом Михаила.
Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее французу Яннику Аньелю (7:29,17) и продержавшееся восемь лет.
Вторым приплыл Хенрик Кристиансен из Норвегии (7: 25,78). Третье место с временем 7:31,89. занял представитель Австри Феликс Обек.
Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хакетту – 7:23,42.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Романчук выиграл "золото" третьего этапа , преодолев дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:40:08. Наш соотечественник опередил россиянина Александра Красных и японца Кацухиро Мацумото.