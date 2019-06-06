Украинский легкоатлет выиграл "золото" Бриллиантовой лиги

Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко стал победителем четвертого этапа Бриллиантовой лиги, который прошел на Stadio Olimpico в Риме, Италия.

29-летний уроженец Харькова с результатом 2,31 выиграл "золото" в прыжках в высоту, повторив лучший результат в текущем сезоне в мире.

Второе место занял Майда Эддин Газаль из Сирии (2,28), "бронза" у Максима Недосекова из Беларуси (2,28). Еще один представитель Украины Андрей Проценко занял 7-е место (2,22).

На соревнованиях также выступили Анна Ярощук-Рыжикова - ставшая шестой в забеге на 400 метров с барьерами, и Марина Бех-Романчук - заняв пятое место в прыжках в длину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно 2 года назад Богдан также триумфовал на этапе в Италии.

Ранее Бондаренко выиграл "золото"на этапах Бриллиантовой лиги в Марокко и Китае.

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