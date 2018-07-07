Украинский легкоатлет установил мировой рекорд - опубликовано видео

Украинский легкоатлет Михаил Кохан установил мировой рекорд в метании пятикилограммового молота. Это достижение 17-летний украинец оформил на чемпионате мира U-18, который в эти дни проходит в венгерском Дьере.
Михаил Кохан
В шестой попытке нашему соотечественнику покорилась отметка в 87,82 метра. Днем ранее Кохан установил рекорд юниорского чемпионата мира, метнув снаряд на 82,42 метра.
World U18 best from Myhaylo Kokhan in the sixth round of the hammer!— European Athletics (@EuroAthletics) 7 июля 2018 г.
His magnificent series:
83.74m
86.60m
87.00m
X
84.03m
87.82m WR pic.twitter.com/Xv51ZNa0T5
Отметим, что ровно год назад Кохан завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира (U-18) по легкой атлетике, который проходил в Найроби (Кения).
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