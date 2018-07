Украинский легкоатлет установил мировой рекорд - опубликовано видео

Украинский легкоатлет Михаил Кохан установил мировой рекорд в метании пятикилограммового молота. Это достижение 17-летний украинец оформил на чемпионате мира U-18, который в эти дни проходит в венгерском Дьере.

В шестой попытке нашему соотечественнику покорилась отметка в 87,82 метра. Днем ранее Кохан установил рекорд юниорского чемпионата мира, метнув снаряд на 82,42 метра.

World U18 best from Myhaylo Kokhan in the sixth round of the hammer!



His magnificent series:



83.74m

86.60m

87.00m

X

84.03m

87.82m WR pic.twitter.com/Xv51ZNa0T5