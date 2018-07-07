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Украинский легкоатлет установил мировой рекорд - опубликовано видео

1.4тЧитать новость на украинском

Украинский легкоатлет Михаил Кохан установил мировой рекорд в метании пятикилограммового молота. Это достижение 17-летний украинец оформил на чемпионате мира U-18, который в эти дни проходит в венгерском Дьере.

Михаил Кохан

В шестой попытке нашему соотечественнику покорилась отметка в 87,82 метра. Днем ранее Кохан установил рекорд юниорского чемпионата мира, метнув снаряд на 82,42 метра.

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Украинский легкоатлет с рекордом выиграл престижный международный турнир

Отметим, что ровно год назад Кохан завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира (U-18) по легкой атлетике, который проходил в Найроби (Кения).

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Тема
легкая атлетика
Персона
Михаил Кохан
Место
ВенгрияДьёр
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