Украинский гимнаст завоевал два "золота" на Кубке мира

Украинец Игорь Радивилов взял две золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).
26-летний мариуполец завоевал "золото" в упражнении на кольцах, набрав 15,266 балла. Второе место занял представитель Турции Ибрагим Чолак, а бронзовая награда – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань.
Игорь Радивилов
НОК Украины
Во второй игровой день Радивилов продемонстрировал идеальную технику, став лучшим в опорном прыжке.
Наш соотечественник набрал 14.599 очков, вторым стал спортсмен из Китая Цюй Юань с результатом 14.566, а замкнул тройку турецкий спортсмен Ферхат Арикан, заработав 14.533 балла.
В апреле прошлого года Игорь завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах, а в ноябре 2016 Радивилов добыл "золото" Кубка мира, блестяще выступив в опорном прыжке.
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