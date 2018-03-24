Украинский гимнаст завоевал два "золота" на Кубке мира

Украинец Игорь Радивилов взял две золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

26-летний мариуполец завоевал "золото" в упражнении на кольцах, набрав 15,266 балла. Второе место занял представитель Турции Ибрагим Чолак, а бронзовая награда – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань.

Игорь Радивилов НОК Украины

Во второй игровой день Радивилов продемонстрировал идеальную технику, став лучшим в опорном прыжке.

Наш соотечественник набрал 14.599 очков, вторым стал спортсмен из Китая Цюй Юань с результатом 14.566, а замкнул тройку турецкий спортсмен Ферхат Арикан, заработав 14.533 балла.

В апреле прошлого года Игорь завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах, а в ноябре 2016 Радивилов добыл "золото" Кубка мира, блестяще выступив в опорном прыжке.