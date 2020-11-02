Украинский гимнаст придумал новые элементы и вписал свое имя в историю спорта. Видео

Украинец Петр Пахнюк удивил судей на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в венгерском городе Сомбатхей, вписав свое имя в историю этого вида спорта.

Как сообщается на YouTube-канале "Надзвичайні новини. ICTV", наш соотечественник придумал абсолютно новые гимнастические элементы и впервые показал их на недавно прошедших соревнованиях. Их утвердила Международная федерация гимнастики и назвала именем Пахнюка.

Отмечается, что пока никому не удалось повторить трюки украинца.

Ранее наш соотечественник на протяжении трех лет выступал за сборную Азербайджана, в составе которой участвовал в Олимпийских играх 2016 года. Пахнюк является мастером спорта международного класса и вице-чемпионом Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши спортсмены выиграли три "золота" на этапе Кубка мира в немецком Котбусе.