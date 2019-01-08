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Украинский футзалист забил ювелирный чудо-гол, обыграв полкоманды

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Защитник футзального клуба "Лада" из Хмельницкого Павел Мустафин отметился шедевральным издевательским голом в матче 1/8 финала Кубка хмельницкой Премиум-лиги против "Олимпа" (7:4).

На 46-й минуте лидер "Лады" как на тренировке один за одним обыграл троих соперников и ювелирно прокинул мяч мимо голкипера четко в ворота. OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться этой красотой.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что игрок испанского футзального клуба "Винья Альбали Вальдепеньяс" забил умопомрачительный мяч в Премьер-лиге страны. Эпизод произошел в матче против "СД УМА Антекера" (5:3) и в сети его окрестили голом тысячелетия.

Читайте все новости по теме "футзал" на OBOZREVATEL.

Тема
футзал
Место
УкраинаХмельницкий
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