Украинский футзалист забил ювелирный чудо-гол, обыграв полкоманды

Защитник футзального клуба "Лада" из Хмельницкого Павел Мустафин отметился шедевральным издевательским голом в матче 1/8 финала Кубка хмельницкой Премиум-лиги против "Олимпа" (7:4).

На 46-й минуте лидер "Лады" как на тренировке один за одним обыграл троих соперников и ювелирно прокинул мяч мимо голкипера четко в ворота. OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться этой красотой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что игрок испанского футзального клуба "Винья Альбали Вальдепеньяс" забил умопомрачительный мяч в Премьер-лиге страны. Эпизод произошел в матче против "СД УМА Антекера" (5:3) и в сети его окрестили голом тысячелетия.