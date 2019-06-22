Украинский дзюдоист завоевал "золото" Европейских игр

Титулованный украинский дзюдоист Георгий Зантарая выиграл для Украины второе "золото" на II Европейских играх в Минске.

Георгий Зантарая после победы

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг 31-летний украинец победил иппоном в финале итальянца Маттео Медвеса.

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил Георгия с этим успехом.

Зантарая одновременно завоевал и титул чемпиона Европы, так как у дзюдоистов Европейские игры в Минске также считаются и континентальным первенством.

Этот успех позволил Украине подняться на 4-е место в общем медальном зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее золотую награду в Минске для Украины добыла Дарья Белодед.

До этого Георгий Зантарая дважды становился чемпионом Европы в Стамбуле в 2011 году и в 2017 году в Варшаве, заставив звучать гимн нашей страны.

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