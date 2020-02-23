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23 февраля • обновлено в 23:16
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Украинский дзюдоист завоевал "серебро" Grand Slam

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Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали впервые в карьере завоевал серебряную медаль на турнире престижной серии Grand Slam, который прошел в немецком Дюссельдорфе.

29-летний киевлянин в финале весовой категории до 90 кг уступил Давлату Бобонову из Узбекистана.

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Как сообщал OBOZREVATEL, французский дзюдоист Тедди Ринер прервал феноменальную победную серию из 154 схваток подряд.

Примечательно, что случилось это перед родными болельщиками – на турнире серии Grand Slam, который 8-9 февраля принимал Париж.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
дзюдо
Место
Германия Дюссельдорф
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Какие-то фамилия украинские стали после май да на!
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