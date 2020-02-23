Украинский дзюдоист завоевал "серебро" Grand Slam

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали впервые в карьере завоевал серебряную медаль на турнире престижной серии Grand Slam, который прошел в немецком Дюссельдорфе.

29-летний киевлянин в финале весовой категории до 90 кг уступил Давлату Бобонову из Узбекистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский дзюдоист Тедди Ринер прервал феноменальную победную серию из 154 схваток подряд.

Примечательно, что случилось это перед родными болельщиками – на турнире серии Grand Slam, который 8-9 февраля принимал Париж.

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