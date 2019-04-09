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Украинский чемпион "забил молотками" русского бойца ММА

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Шабадаш (8-3) добыл яркую победу на турнире M-1 Challenge 101, который прошел в столице Казахстана.

В центральном бое 21-летний чемпион Украины нанес первое поражение известному российскому бойцу Ивану Богданову (6-1).

Уже в первом раунде сильными ударами с двух руку Вадим уронил своего соперника на канвас и принялся "молотить" его. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок, присудив победу нашему соотечественнику.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боец Вадим Шабадаш добыл яркую победу над Муссой Плиевым из Российской Федерации в поединке смешанных единоборств ММА на турнире M-1 Challenge 99 в Назрани. В 11-м в профессиональной карьере поединке наш спортсмен одержал седьмую победу.

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Тема
MMA
Персона
Вадим Шабадаш
Место
КазахстанНур-Султан
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Нашего россиянина побил украинец - это уже становится закономерностью.
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