Украинский чемпион "забил молотками" русского бойца ММА

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Шабадаш (8-3) добыл яркую победу на турнире M-1 Challenge 101, который прошел в столице Казахстана.

В центральном бое 21-летний чемпион Украины нанес первое поражение известному российскому бойцу Ивану Богданову (6-1).

Уже в первом раунде сильными ударами с двух руку Вадим уронил своего соперника на канвас и принялся "молотить" его. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок, присудив победу нашему соотечественнику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боец Вадим Шабадаш добыл яркую победу над Муссой Плиевым из Российской Федерации в поединке смешанных единоборств ММА на турнире M-1 Challenge 99 в Назрани. В 11-м в профессиональной карьере поединке наш спортсмен одержал седьмую победу.

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