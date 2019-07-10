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Украинский боксер поднялся из нокдауна и вырубил соперника: спортивные итоги 9 июля

7.6т Читать материал на украинском

Украинец Владислав Микитась добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу, а первая ракетка нашей страны Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 9 июля.

Кроме того, украинский чемпион Александр Усик озадачил болельщиков своим внешним видом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Wimbledon
Персоны
Александр Усик Элина Свитолина
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