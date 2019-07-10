Украинский боксер поднялся из нокдауна и вырубил соперника: спортивные итоги 9 июля

Украинец Владислав Микитась добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу, а первая ракетка нашей страны Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 9 июля.
Кроме того, украинский чемпион Александр Усик озадачил болельщиков своим внешним видом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Украинский боксер победил жестким нокаутом, поднявшись с нокдауна
"Саня, ты что сделал?" Усик озадачил фанатов внешним видом
Свитолина с рекордом Украины вышла в полуфинал Wimbledon
Нелепая смерть российской спортсменки: стали известны детали
Скандальная российская спортсменка сбежала в Украину
Официально: "Реал" взял вратаря сборной Украины
Нервы Малиновского, выбор Хачериди: топ-новости украинцев на футбольном рынке
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Wimbledon" на OBOZREVATEL.