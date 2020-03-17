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17 марта • обновлено в 13:49
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Украинский боец UFC после победы выложил фото с российским флагом

1.6т
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Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов, на днях победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

"Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю", – написал Крылов в Instagram.

Никита Крылов – уроженец Красного Луча, что на Луганщине, который ныне проживает и тренируется в Москве. На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вновь отметился пророссийским высказыванием.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Персона
Никита Крылов
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо удивительного, мы один народ... западлюков просьба не беспокоиться...
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1
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фил филька
фил филька
а что объяснять? украинцы и россияне - братья. а вот у россиян и украинцев есть общий враг - упорыши
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6
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