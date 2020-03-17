Украинский боец UFC после победы выложил фото с российским флагом

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов, на днях победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

"Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю", – написал Крылов в Instagram.

Никита Крылов – уроженец Красного Луча, что на Луганщине, который ныне проживает и тренируется в Москве. На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вновь отметился пророссийским высказыванием.

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