Украинский боец разгромно победил в чемпионском бою. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 12:48, 20.12.2020 Обновлено: 14:39, 20.12.2020

Украинский боец смешанных боевых искусств (ММА) Роман Крыкля защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 102 кг).

На турнире One Championship в Сингапуре 29-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) эффектно расправился с претендентом из Румынии Андреем Стойку, победив единогласным решением судей.

Крыкля - Стойку
One Championship

Наш соотечественник с первых секунд повел в бою, избивая оппонента. Стойку ушел в глухую защиту, даже не пытаясь контратаковать. С третьего раунда поединок стал односторонним. Роман стал беречь силы, перестал вкладываться в удары и довел встречу до заслуженной победы.

За время выступлений на профессиональном ринге с 2011 года Роман добыл 31 победу, потерпев при этом пять поражений. В разное время он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.

В прошлом году Крыкля завоевал чемпионский титул One Championship, во втором раунде нокаутировав Тарика Хабеза из Марокко.

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