Украинский боец ММА выиграл чемпионский бой в России: видео

Украинcкий боец команды MMA PRO Ukraine Александр Доскальчук (9-1) защитил пояс чемпиона M-1 Global в легком дивизионе, одержав победу над казахом Арманом Ашимов (8-3-1).

Бой проходил в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 92. Все регламентированные пять раундов поединок не продлился. Наш земляк добыл победу в связи с отказом угла противника продолжить бой после второго раунда. Ашимов получил повреждение руки.

Александр Доскальчук - мастер спорта международного класса по панкратиону. Воспитанник черновицкого клуба "Централ", неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы по панкратиону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в UFC боец добыл победу эффектным приемом.