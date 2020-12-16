Украинский боец MMA нокаутировал россиянина на турнире в Москве. Видео

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец (25-5) добыл эффектную победу над россиянином Русланом Магомедовым (15-1) на турнире ACA-115 (Absolute Championship Akhmat) в Москве.

Наш соотечественник неплохо начал первый раунд, хорошо попав по сопернику ударом левой, но тот быстро отреагировал и перевел борьбу в партер. Во первой половине второй пятиминутки Магомедов действовал увереннее, не подпуская к себе украинца, но в какой-то момент пропустил мощный левый хук и был вынужден отступить к сетке. Россиянин упал на канвас, но не дал Побережцу себя нокаутировать, снова переведя борьбу в партер.

Третий раунд продлился всего 30 секунд. Нашему соотечественнику удалось сначала нанести еще один сокрушительный удар левой в челюсть, а затем добить соперника, после чего рефери объявил о досрочной победе украинца. Это поражение стало первым для Магомедова в 12 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебют Побережца в ACA состоялся на 109-м номерном турнире промоушена в польском Лодзе. Тогда он в первом раунде нокаутировал местного бойца Адама Палаша.