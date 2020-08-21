Украинский боец ММА дебютировал в лиге россиян с нокаута в первом раунде: видео

Александр Чеканов Другие виды спорта 19:57, 21.08.2020

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Побережец эффектно дебютировал в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА).

На турнире российской промоутерской компании АСА 109 в польской Лодзи наш соотечественник уже в первом раунде победил местного бойца Адама Палаша, который до этого выиграл все свои пять поединков.

За 40 секунд до конца первого раунда Побережец на контратаке попал точно в голову сопернику. Польский боец оказался на настиле октагона, а украинец пошел на добивание. После серии сокрушительных ударов рефери принял решение остановить бой и присудить Дмитрию победу техническим нокаутом.

Отметим, что для Побережца эта победа стала 25-й в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о завершении карьеры.

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