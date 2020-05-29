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29 мая • обновлено в 13:05
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Украинский боец MMA Аскар Можаров избил российского блогера и получил вызов на бой

1.8т
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Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров побил российского блогера Максима Мернеса, случайно встретив его во время прогулки по Пхукету, Таиланд.

Ранее россиянин, следящий за событиями в мире MMA, неоднократно оскорблял украинца в социальных сетях

"Культурно его спросил, для чего эти издевательства надо мною в Instagram, он в ответ ничего умнее чем "Чего ты так дерзко себя ведешь" и "Ты кто такой" придумать не смог. Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает про выставочный бой. Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду", – цитирует слова Можарова издание Klitschko-brothers.

Аскар Можаров

Аскар Можаров

Klitschko-brothers

Мернес не отрекся от своих слов про желание провести поединок с украинцем и теперь думает, каким образом он может нивелировать очевидное преимущество бойца MMA.

"Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Точно не ему решать, что мне писать в соцсетях. Накажу Можарова его же оружием. Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях. Груда мышц – это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью – мне нужно будет подготовиться", – ответил Мернес.

На счету Можарова 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Место
Таиланд
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