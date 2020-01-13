Украинский альпинист установил мировой рекорд

Украинский альпинист Валентин Сипавин установил мировой рекорд – проплыл на каяке в озере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. Водоем расположен на высоте 6 400 метров.

Украинец встретил новый год на высоте шесть тысяч метров, сообщает 24tv.ua. Рекорда он не планировал. Шутит, что просто поднимался на самый высокий на планете вулкан и готовился к сложной весенней экспедиции.

Валентин Сипавин Alpomania

С австралийцем Даниэлем Буллом, уже имеющим два мировых рекорда, Валентин встретился внезапно. Как оказалось, команда австралийца была неподготовлена к восхождению, поэтому путешественник обратился за помощью к Валентину.

Украинец шел к озеру восемь часов, при этом с собой нес 17-килограммовый каяк, на котором позже и установил рекорд.

"По условиям номинации в Книгу рекордов Гиннеса, нужно было проплыть не менее одного километра. Это было такое плавание в канале, который пробил во льду. Туда и обратно я проплыл несколько раз", – рассказал Валентин.

Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан в мире Alpomania

Охос-дель-Саладо – это самый высокий в мире вулкан высотой 6 891 метр. Он расположен на границе Аргентины и Чили, в пустыне Атакама. В кратере есть озеро диаметром около 100 метров, являющееся самым высоким озером в мире.

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Валентин Сипавин является многократным победителем и призером чемпионатов Украины по альпинизму. Имеет более 250 восхождений на множество вершин мира, в том числе трижды поднимался на Эверест. В апреле 2020-го Валентин снова планирует экспедицию на самую высокую вершину планеты. Если она успешно завершится, Сипавин будет единственным украинцем, который покорит Эверест четыре раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, альпинистка Татьяна Яловчак, покорив пик Винсон в Антарктиде, стала первой в истории Украины женщиной, которой удалось подняться на семь самых высоких вершин планеты.

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