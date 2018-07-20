Украинских дзюдоистов лишили премиальных за ЧЕ

Украина не станет выплачивать призовые украинским дзюдоистам за командный чемпионат Европы, который 18 июля состоялся в российском Екатеринбурге. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
На своей странице в Facebook он отметил, что Федерация дзюдо Украины за свой счет отправила делегацию на первенство континента.
"Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну-агрессора за счет средств налогоплательщиков. Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачен никаких государственных призовых, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий", - написал министр.
Отметим, соревнования в формате микст (три парня, три девушки) проходили впервые. В утешительном турнире наша команда взяла бронзовые медали.
Турнирный путь сборной Украины
Украину на соревнованиях представляли следующие спортсмены:
До 57 кг - Мария Скора (Запорожье);
До 70 кг - Ирина Хрящевская (Киев);
70 кг - Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье);
До 73 кг - Геворг Манукян (Киев);
До 90 кг - Виталий Шепель (Запорожье);
Свыше 90 кг - Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев).
Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летняя украинка выиграла Кубок Европы по дзюдо.
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