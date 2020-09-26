Украинские спортсмены почтили память погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Максим Иншаков Другие виды спорта 19:47, 26.09.2020 Обновлено: 19:52, 26.09.2020

Ведущие украинские спортсмены почтили память жертв авикатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом.

Теннисистка Марта Костюк, легкоатлетка Юлия Левченко, теннисист Сергей Стаховский и борец Жан Беленюк выразили соболезнования родным погибших курсантов.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. На борту самолета Ан-26 были члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Вечная память..." – написал Беленюк.

"Трагедия которая унесла жизни кадетов и офицеров Национального университета Воздушных сил Украины... Мои соболезнования семьям погибших... Горе, которому нет конца... Боль который навсегда останется..." – не сдержал эмоций Стаховский.

Facebook Жана Беленюка
.
Facebook Сергея Стаховского
.
Instagram Юлии Левченко
.
Instagram Марты Костюк
.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился самолет Ан-26 ВСУ с курсантами: 22 погибших и двое тяжело раненых.

Один из пострадавших позже скончался в реанимации.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

В Беларуси беременная женщина потеряла ребенка после избиения в милиции

Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета Ан-26

Войска РФ опять устроили обстрелы на Донбассе, но ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Появилось видео последних секунд трагически оборвавшегося полета Ан-26

Украинцы – о катастрофе Ан-26: летчики не умирают, они улетают и не возвращаются