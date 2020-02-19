Украинские спортсмены массово обвинили тренера в педофилии

В украинской Федерации скалолазания продолжается громкий секс-скандал. Ранее спортсмен Павел Векла обвинил своего екс-тренера Артура Печия в педофилии.

Сейчас против тренера выступили и другие атлеты. Они требуют его освобождения, говорится в сюжете ТСН.

Спортсмен Павел Векла обвинил бывшего тренера Артура Печия в домогательствах, а тот все называл клеветой. После скандала Печия отстранили от тренерской работы, но оставили вице-президентом федерации.

Теперь на камеру захотели говорить другие его подопечные. "Артур Николаевич гладит Мише Ткачуку затылок и делает массаж всего тела с опущенными трусами. То есть массаж ягодиц", - рассказывает член сборной по скалолазанию Сергей Типишко.

В национальной сборной Украины по скалолазанию девять человек. Семеро из них подписали открытое письмо с требованием устранить Печия от деятельности Федерации. Каждый спортсмен описал собственный опыт общения с тренером.

"Артур по десять раз в день спрашивал ребят, когда, сколько и кто мастурбировал. Также рассказывал, когда он это делал. Спортсмен лежит голый на полу, а Артур на него ложится сверху", - рассказал адвокат спортсмена Шади Саад.

Среди брифинге в зале появляется сам Печий. Пытается перекричать спикеров и говорит, что бывший ученик клевещет.

"Грязный пиар, направленный конкретно на меня и руководство Федерации для того, чтобы один кандидат, присутствующий на брифинге, Геннадий Копейка, смог избраться президентом Федерации", - говорит Артур печи.

Член президиума Федерации скалолазания и альпинизма Украины Геннадий Копейка говорит, что будет участвовать в выборах. "Я никак это не связываю со скандалом Печия", - говорит он.

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Двое воспитанников Печия еще два месяца назад защищали своего тренера, а сейчас они отреклись от наставника. Сейчас на камеру не захотели говорить.

Павел Векла уже давно живет в Германии, поэтому принимал участие в брифинге по видеосвязи. На своего екс-тренера написал заявление немецким правоохранителям. Версию подкупа от конкурента на выборах в Федерации скалолазания категорически отвергает.

"Сколько нужно заплатить человеку, чтобы он такую историю придумал. Просто это на голову не налазит", - говорит спортсмен.

В свою очередь, Артур Печий на защиту чести и достоинства подал иск в украинский суд. В начале марта состоится первое заседание.

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