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6 марта • обновлено в 10:43
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Украинские шахматисты умерли в Москве: спортивные итоги 5 марта

3.7т
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В Москве умерли украинские шахматисты Александра Вернигора и Станислав Богданович, а итальянская "Сампдория" купит украинца "Шахтера".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 5 марта.

Кроме того, легенда "Барселоны" Роналдиньо был задержан в Бразилии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
шахматы
Персоны
Дмитрий Губерниев Рональдиньо
Теги
ФК Шахтер ФК Сампдория
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