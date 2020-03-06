Украинские шахматисты умерли в Москве: спортивные итоги 5 марта

В Москве умерли украинские шахматисты Александра Вернигора и Станислав Богданович, а итальянская "Сампдория" купит украинца "Шахтера".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 5 марта.

Кроме того, легенда "Барселоны" Роналдиньо был задержан в Бразилии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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