Украинские легкоатлетки произвели фурор на турнире в Польше

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:41, 19.08.2020 Обновлено: 22:11, 19.08.2020

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с результатом 2 метра выиграла турнир "Мемориал Ирены Шевинськой" в польском Быдгоще.

Для 22-летней уроженки Бахмута (Донецкая область) этот показатель стал лучшим в сезоне.

Результаты выступлений по прыжкам в высоту среди женщинй
Мемориал Ирены Шевинськой

Второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих, которой покорилась отметка на высоте 1 метр 97 сантиметров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Магучих выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги". Возобновленный после карантина турнир прошел в Монако.

Юлия Левченко стала второй. Обе девушки показали одинаковый результат – 198 см, однако 18-летняя днепрянка опередила соотечественницу из Киева из-за меньшего количества попыток.

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