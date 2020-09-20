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Украинские красавицы выиграли чемпионат Европы по фитнесу

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2,5 т.
Украинские спортсменки взяли ''золото'' турнира

Украинские спортсменки произвели фурор на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в испанской Санта-Сусанне – курортном городе недалеко от Барселоны.

В третий соревновательный день в различных ростовых категориях украинки завоевали 9 наград наивысшей пробы.

Среди чемпионок Инна Носоленко (фитнес-бикини, открытая ростовая категория), Иванна Кадырова (фитнес-бикини, до 162 см), Мария Бурлака (фитнес-бикини, до 158 см), Наталья Прохорова (бодибилдинг), Александра Вакарова (артистический фитнес), Татьяна Вельшина (фитнес модель), дважды Алла Мацегора и Марина Ершова (бодифитнес).

Инна Носоленко (в центре)
Иванна Кадырова
Мария Бурлака
Результаты в категории бодибилдинг
Результаты в категории артистический фитнес
Результаты в категории фитнес модель
Результаты в категории бодибилдинг, мастера
Результаты в категории бодифитнес, мастера

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Украина завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по фитнесу, который прошел в Братиславе.

Украинки заняли первое место в неофициальном медальном зачете, опередив конкуренток из России.

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