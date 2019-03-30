Украинские каратистки добыли "золото" чемпионата Европы

Сборная Украины в составе Анжелики Терлюги, Галины Мельник, Аниты Серегиной и Дианы Шостак выиграли чемпионат Европы по каратэ в командном кумите.

В финале соревнований наши спортсменки не без проблем одолели турецкую команду (2:1). Нашу команду поздравил национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, "бронзу" чемпионата в одиночном женском кумите завоевала Анита Серегина, а в мужском – Станислав Горуна.

Сборная Украины по каратэ НОК Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси в весовой категории до 48 кг. 18-летняя спортсменка в финале уступила француженке Мелани Клемен.

Поражением в финале Белодед прервала свою победную серию, длившуюся 38 поединков. В последний раз наша спортсменка проигрывала в августе 2017 года на чемпионате мира

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