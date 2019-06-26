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Украинские гребцы стали вице-чемпионами Европейских игр, дважды опередив россиян

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Украинские гребцы завоевали две серебряные медали на Европейских играх-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Так, Олег Кухарик и Александр Сыромятников стали вторыми в заезде на 1000 метров в соревнованиях байдарок-двоек. Наши соотечественники преодолели дистанцию за 3:18.865 минуты, уступив лишь команде Германии и опередив на 0.155 секунды представителей России.

Новости
Украина на Европейских играх-2019: все результаты и расписание

Игорь Сыромятников и Олег Кухарик

Игорь Сыромятников и Олег Кухарик

НОК Украины

Россиян также оставили позади себя и каноисты Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. В заплыве каноэ-двоек на 1000 метров украинцы показали второй результат – 3:41.692 минуты. Менее секунды наши ребята проиграли румынам, которые стали чемпионами вторых Европейских игр.

Таким образом, в активе нашей сборной на соревнованиях в Минске пять золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Европейских играх в Минске украинский боксер Александр Захожий уверенно разобрался с крымчанином, который предал Украину,

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Темы
Европейские игры 2019гребля
Место
БеларусьМинск
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Обоз, а зачем смешивать спорт и политику?
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леня зе
леня зе
как громко звучит 2-е место.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
леня зе, а громче звучит. Русня отсосала у Украинцев
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