Украинские гребцы стали вице-чемпионами Европейских игр, дважды опередив россиян

Украинские гребцы завоевали две серебряные медали на Европейских играх-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Так, Олег Кухарик и Александр Сыромятников стали вторыми в заезде на 1000 метров в соревнованиях байдарок-двоек. Наши соотечественники преодолели дистанцию за 3:18.865 минуты, уступив лишь команде Германии и опередив на 0.155 секунды представителей России.

Игорь Сыромятников и Олег Кухарик НОК Украины

Россиян также оставили позади себя и каноисты Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. В заплыве каноэ-двоек на 1000 метров украинцы показали второй результат – 3:41.692 минуты. Менее секунды наши ребята проиграли румынам, которые стали чемпионами вторых Европейских игр.

Таким образом, в активе нашей сборной на соревнованиях в Минске пять золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Европейских играх в Минске украинский боксер Александр Захожий уверенно разобрался с крымчанином, который предал Украину,

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