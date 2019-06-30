Украинские гимнасты сделали золотой дубль на Европейских играх

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 7 медалей в последний день II Европейских игр.

Награды высшей пробы добыли Анастасия Бачинская в вольных упражнениях и Олег Верняев в упражнениях на параллельных брусьях.

Анастасия Бачинская НОК Украины

15-летняя уроженка Тернополя набрала 13.200 балла, опередив чешку Анету Голашову (12.966 балла) и шведку Джессику Кастлс (12.933 балла).

Олег Верняев НОК Украины

25-летний дончанин за свое выступление получил 15.333 балла. Это позволило Олегу с запасом обыграть Мариуса Георгиу из Кипра (14.900) и Ферхата Аричана из Турции (14.833).

Кроме того, Верняев с результатом 14.900 балла (6.200 сложность и 8.700 исполнение) завоевал "серебро" в упражнениях на коне.

Бронзовая медаль у Дианы Варинской (бревно) и две "бронзы" у Игоря Радивилова.

26-летний украинец стал третьим в упражнениях на кольцах, набрав 14.733 баллов. Марко Лодарио и Ванах Давтян, выигравшие "золото" и "серебро" соответственно, превзошли украинца менее чем на 0.1 балла. Вторую медаль он завоевал в опорном прыжке.

Седьмая бронзовая медаль сборной Украины по спортивной гимнастике на счету Петра Пахнюка. Вице-чемпион Европы-2019 набрал 14.200 балла (5.700 сложность + 8.500 исполнение) в вольных упражнениях.

Напомним, что днем ранее Варинская и Верняев выиграли медали в многоборстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины выиграла боксерский турнир на Европейских играх.

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